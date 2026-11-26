Noah hat sich am 25.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Noah 0,680 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,30 Prozent auf 597,5 Millionen HKD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 697,2 Millionen HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net