Noah legte Quartalsergebnis vor
Werte in diesem Artikel
Noah hat sich am 25.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Noah 0,680 HKD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,30 Prozent auf 597,5 Millionen HKD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 697,2 Millionen HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Noah
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Noah
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen