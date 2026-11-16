DAX 26.750 -0,1%ESt50 6.387 -0,2%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 9,16 -3,1%Nas 25.136 -0,9%Bitcoin 58.866 -0,5%Euro 1,1016 -0,1%Öl 95,3 -0,6%Gold 3.869 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Pressestimme: 'Märkischen Oderzeitung' zu Ukraine Verhandlungen

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkischen Oderzeitung' zu Ukraine Verhandlungen

Es gibt zwei neue Entwicklungen, die im Vergleich zu vergangenen Ukraine-Verhandlungen zumindest ein wenig Hoffnung machen. Zum einen ist es das von den Amerikanern verkündete Zugeständnis Russlands, dass neben den USA und der Ukraine auch die Europäer bei künftigen Gesprächen mit am Tisch sitzen könnten - das von Russland allerdings noch mit einem Fragezeichen versehen wird. Auf die Gelegenheit, selbst aktiv zu werden, haben die europäischen Ukraine-Unterstützer lange hingearbeitet. Die zweite aktuelle Entwicklung: Russlands Angebot zu Verhandlungen über die europäische Friedensordnung. Diese wird nach dem Ukraine-Krieg eine andere sein, weil Russland die bisherige gebrochen hat. Es hilft also nicht, darauf zu verweisen, dass es bestehende Abkommen für die europäische Sicherheit bereits gibt. Sie müssen neu verhandelt und vor allem abgesichert werden./yyzz/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.