Strathcona Resources: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

10.11.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31,87 Prozent auf 1,23 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 929,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,39 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,68 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Strathcona Resources hat am 08.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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