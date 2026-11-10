Strathcona Resources: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Strathcona Resources hat am 08.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,39 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,68 CAD je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31,87 Prozent auf 1,23 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 929,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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