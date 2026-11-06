Sumitomo Bakelite präsentierte Quartalsergebnisse
Sumitomo Bakelite lud am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,21 USD, nach 0,150 USD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 608,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 534,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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