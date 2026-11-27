West Point Gold legte Quartalsergebnis vor
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West Point Gold hat sich am 25.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte West Point Gold ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.
Redaktion Finanzen.net
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