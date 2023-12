US-Anleihen sinken leicht

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag moderat nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel gegen Ende des verkürzten letzten Handelstags des Jahres um 0,11 Prozent auf 112,77 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 3,88 Prozent.

Sie entfernte sich damit weiter vom Tief seit Juli, das am Mittwoch bei 3,78 Prozent erreicht worden war. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung in einem impulsarmen Marktumfeld. Zuvor hatte die Spekulation auf schnelle Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed die Renditen am Rentenmarkt unter Druck gesetzt./edh/jkr/he