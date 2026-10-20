Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Krypto-Marktbericht

20.10.26 17:23 Uhr

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Nachmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:10 bei 82.958,50 US-Dollar und damit 1,31 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 81.887,99 US-Dollar.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 1,7 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 18,5 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 17:10 notiert der Litecoin-Kurs 1,37 Prozent stärker bei 60,51 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 59,69 US-Dollar.

Währenddessen legt der Ethereum-Kurs um 2,27 Prozent auf 2.460,84 US-Dollar zu. Gestern war Ethereum noch 2.406,25 US-Dollar wert.

Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,08 Prozent auf 280,60 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 280,38 US-Dollar wert.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach oben. Ripple gewinnt 2,08 Prozent auf 1,330 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,303 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verstärkt sich der Monero-Kurs um 2,80 Prozent auf 623,32 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 606,37 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,2240 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2181 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,1806 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,3312 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3317 US-Dollar.

Nach 732,11 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Dienstagnachmittag um 0,63 Prozent auf 736,73 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0814 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Mit dem Solana-Kurs geht es indes nach oben. Solana gewinnt 1,87 Prozent auf 106,99 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 105,03 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Aufschlag. Um 17:10 notiert der Avalanche-Kurs 2,13 Prozent stärker bei 9,818 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 9,613 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 2,23 Prozent auf 12,32 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 12,05 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Sui-Kurs bei 1,033 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,9998 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 3,36 Prozent.

Redaktion finanzen.net

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