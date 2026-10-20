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Krypto-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Nachmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Werte in diesem Artikel
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BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
68,083.17 CHF 367.21 CHF 0.54 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
73,463.66 EUR 435.38 EUR 0.60 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
61,698.39 GBP 166.53 GBP 0.27 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
13,052,381.67 JPY 68,550.28 JPY 0.53 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
82,514.05 USD 626.06 USD 0.76 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2,006.40 CHF 16.59 CHF 0.83 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,164.97 EUR 19.05 EUR 0.89 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,818.25 GBP 10.15 GBP 0.56 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
384,652.48 JPY 3,126.41 JPY 0.82 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,431.68 USD 25.43 USD 1.06 %
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86.88 CHF 0.03 CHF 0.04 %
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93.75 EUR 0.08 EUR 0.09 %
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78.74 GBP -0.18 GBP -0.23 %
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16,656.53 JPY 3.70 JPY 0.02 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.08 CHF 0.01 CHF 0.57 %
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1.17 EUR 0.01 EUR 0.63 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.98 GBP 0.00 GBP 0.30 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
604.40 CHF -1.00 CHF -0.17 %
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115,871.25 JPY -208.86 JPY -0.18 %
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Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:10 bei 82.958,50 US-Dollar und damit 1,31 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 81.887,99 US-Dollar.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 1,7 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 18,5 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 17:10 notiert der Litecoin-Kurs 1,37 Prozent stärker bei 60,51 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 59,69 US-Dollar.

Währenddessen legt der Ethereum-Kurs um 2,27 Prozent auf 2.460,84 US-Dollar zu. Gestern war Ethereum noch 2.406,25 US-Dollar wert.

Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,08 Prozent auf 280,60 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 280,38 US-Dollar wert.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach oben. Ripple gewinnt 2,08 Prozent auf 1,330 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,303 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verstärkt sich der Monero-Kurs um 2,80 Prozent auf 623,32 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 606,37 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,2240 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2181 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,1806 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,3312 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3317 US-Dollar.

Nach 732,11 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Dienstagnachmittag um 0,63 Prozent auf 736,73 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0814 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Mit dem Solana-Kurs geht es indes nach oben. Solana gewinnt 1,87 Prozent auf 106,99 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 105,03 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Aufschlag. Um 17:10 notiert der Avalanche-Kurs 2,13 Prozent stärker bei 9,818 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 9,613 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 2,23 Prozent auf 12,32 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 12,05 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Sui-Kurs bei 1,033 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,9998 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 3,36 Prozent.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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