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Krypto-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Kryptokurse am Mittwochmittag.

Werte in diesem Artikel
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BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
61,176.77 CHF 372.63 CHF 0.61 %
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66,245.54 EUR 256.34 EUR 0.39 %
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55,393.42 GBP 183.39 GBP 0.33 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
73,744.72 USD 52.55 USD 0.07 %
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1,698.98 CHF 9.54 CHF 0.56 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1,839.75 EUR 6.24 EUR 0.34 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,538.37 GBP 4.36 GBP 0.28 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
326,034.73 JPY 1,018.40 JPY 0.31 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
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69.53 CHF 0.86 CHF 1.24 %
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75.29 EUR 0.76 EUR 1.02 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
62.96 GBP 0.60 GBP 0.96 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
13,342.84 JPY 131.02 JPY 0.99 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
83.81 USD 0.58 USD 0.70 %
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0.88 CHF 0.01 CHF 0.77 %
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0.95 EUR 0.01 EUR 0.54 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.79 GBP 0.00 GBP 0.49 %
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1.06 USD 0.00 USD 0.22 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
564.60 CHF 4.16 CHF 0.74 %
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611.38 EUR 3.14 EUR 0.52 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
511.22 GBP 2.34 GBP 0.46 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
108,346.31 JPY 527.92 JPY 0.49 %
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Der Bitcoin-Kurs kletterte um 12:31 um 0,40 Prozent auf 73.985,18 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 73.692,17 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,7 Prozent aufweist und bei 9,71 EUR notiert.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 12:31 notiert der Litecoin-Kurs 0,57 Prozent stärker bei 50,91 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 50,62 US-Dollar.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 0,47 Prozent auf 2.057,13 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.047,53 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Abschlag. Um 12:31 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 0,42 Prozent schwächer bei 229,57 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 230,55 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Ripple-Kurs um 0,30 Prozent auf 1,058 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 1,054 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Monero-Kurs um 2,85 Prozent auf 577,44 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 561,43 US-Dollar.

Derweil geht es für den Cardano-Kurs bergauf. Cardano steigt 1,30 Prozent auf 0,1760 US-Dollar, nach 0,1738 US-Dollar am Vortag.

Indessen verstärkt sich der Stellar-Kurs um 2,21 Prozent auf 0,1476 US-Dollar. Am Vortag notierte Stellar bei 0,1444 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,3171 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 0,31 Prozent auf 681,31 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 679,23 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,0680 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0679 US-Dollar.

Währenddessen legt der Solana-Kurs um 0,72 Prozent auf 83,83 US-Dollar zu. Gestern war Solana noch 83,23 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Aufwind. Um 12:31 zieht Avalanche um 2,65 Prozent auf 8,603 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 8,381 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 0,92 Prozent auf 10,37 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 10,27 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,81 Prozent auf 0,8293 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,8227 US-Dollar wert.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com

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