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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Donnerstagnachmittag

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Donnerstagnachmittag

Kryptokurse am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
67,008.37 CHF -2,317.99 CHF -3.34 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
72,668.74 EUR -2,211.18 EUR -2.95 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
60,887.85 GBP -1,913.93 GBP -3.05 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,794,754.25 JPY -505,840.07 JPY -3.80 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
81,447.47 USD -2,682.07 USD -3.19 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,967.53 CHF -67.19 CHF -3.30 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,133.73 EUR -63.99 EUR -2.91 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,787.81 GBP -55.41 GBP -3.01 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
375,684.40 JPY -14,686.24 JPY -3.76 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,391.49 USD -77.70 USD -3.15 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
85.82 CHF -2.18 CHF -2.47 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
93.07 EUR -1.98 EUR -2.08 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
77.98 GBP -1.73 GBP -2.17 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
16,386.30 JPY -495.72 JPY -2.94 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
104.31 USD -2.47 USD -2.32 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.08 CHF -0.04 CHF -3.45 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.18 EUR -0.04 EUR -3.06 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.99 GBP -0.03 GBP -3.15 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
207.05 JPY -8.42 JPY -3.91 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.32 USD -0.04 USD -3.29 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
600.15 CHF -14.93 CHF -2.43 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
650.85 EUR -13.51 EUR -2.03 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
545.34 GBP -11.86 GBP -2.13 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
114,595.12 JPY -3,411.96 JPY -2.89 %
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Bitcoin ist am Nachmittag 81.456,15 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 17:10 um 3,18 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 84.129,54 US-Dollar stand.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,2 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 17,4 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 17:10 steht ein Minus von 4,23 Prozent auf 58,75 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 61,35 US-Dollar.

Daneben wertet Ethereum um 17:10 ab. Es geht 2,87 Prozent auf 2.398,30 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 2.469,19 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 273,68 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (285,80 US-Dollar) ist das ein Verlust von 4,24 Prozent.

Zudem gibt Ripple nach. Um 3,15 Prozent reduziert sich der Ripple-Kurs um 17:10 auf 1,320 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 1,363 US-Dollar wert war.

Zudem gibt Monero nach. Um 0,68 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 17:10 auf 618,12 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 622,34 US-Dollar wert war.

Währenddessen verliert der Cardano-Kurs um 5,01 Prozent auf 0,2141 US-Dollar. Gestern war Cardano noch 0,2254 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1766 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1835 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,3301 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem gibt Binancecoin nach. Um 1,94 Prozent reduziert sich der Binancecoin-Kurs um 17:10 auf 731,93 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 746,42 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0818 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:10 auf 0,0791 US-Dollar beziffert.

Indessen verringert sich der Solana-Kurs um 2,30 Prozent auf 104,33 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 106,78 US-Dollar.

Zudem gibt Avalanche nach. Um 5,42 Prozent reduziert sich der Avalanche-Kurs um 17:10 auf 9,140 US-Dollar, nachdem Avalanche am Vortag noch 9,664 US-Dollar wert war.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 4,07 Prozent auf 11,98 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 12,49 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sui-Kurs um 5,08 Prozent auf 0,9759 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,028 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: wael alreweie / Shutterstock.com

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