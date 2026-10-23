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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Freitagnachmittag

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Freitagnachmittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Freitagnachmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
67,258.29 CHF 600.70 CHF 0.90 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
72,815.48 EUR 372.61 EUR 0.51 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
60,973.22 GBP 323.29 GBP 0.53 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,797,528.55 JPY 75,961.40 JPY 0.60 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
81,508.90 USD 229.76 USD 0.28 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,981.39 CHF 26.82 CHF 1.37 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,145.10 EUR 20.90 EUR 0.98 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,796.23 GBP 17.83 GBP 1.00 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
377,007.54 JPY 3,979.57 JPY 1.07 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,401.20 USD 17.90 USD 0.75 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
86.17 CHF 1.34 CHF 1.58 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
93.29 EUR 1.10 EUR 1.19 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
78.12 GBP 0.94 GBP 1.21 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
16,396.25 JPY 206.65 JPY 1.28 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
104.43 USD 0.99 USD 0.96 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.08 CHF 0.01 CHF 0.83 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.17 EUR 0.01 EUR 0.44 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.98 GBP 0.00 GBP 0.46 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
205.55 JPY 1.07 JPY 0.52 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.31 USD 0.00 USD 0.21 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
616.14 CHF 17.24 CHF 2.88 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
667.05 EUR 16.17 EUR 2.48 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
558.56 GBP 13.64 GBP 2.50 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
117,235.45 JPY 2,935.28 JPY 2.57 %
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Bitcoin erhöhte sich um 17:10 um 0,22 Prozent auf 81.454,51 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 81.279,14 US-Dollar gelegen hatte.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,6 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 17,3 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,19 Prozent auf 58,59 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 58,70 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Ethereum um 0,63 Prozent auf 2.398,30 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2.383,31 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 3,56 Prozent auf 284,34 US-Dollar. Am Vortag standen noch 274,56 US-Dollar an der Tafel.

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 1,309 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,306 US-Dollar.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 1,10 Prozent auf 605,91 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 599,32 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,95 Prozent auf 0,2159 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,2118 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1751 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:10 bei 0,1765 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,3296 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3281 US-Dollar.

Währenddessen wird Binancecoin bei 747,35 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,34 Prozent im Vergleich zum Vortag (730,27 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0786 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:10 bei 0,0799 US-Dollar.

Währenddessen wird Solana bei 104,49 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,02 Prozent im Vergleich zum Vortag (103,44 US-Dollar).

Währenddessen kommt der Avalanche-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 9,108 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,69 Prozent auf 12,01 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 11,93 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann Sui Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Sui-Kurs um 1,72 Prozent auf 0,9891 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,9724 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: AlekseyIvanov / Shutterstock.com

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