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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittwochmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
68,774.43 CHF 317.24 CHF 0.46 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
74,246.67 EUR 390.59 EUR 0.53 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
62,242.92 GBP 238.42 GBP 0.38 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
13,177,179.80 JPY 51,392.66 JPY 0.39 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
83,354.77 USD 436.55 USD 0.53 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2,026.19 CHF 5.86 CHF 0.29 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,187.41 EUR 7.74 EUR 0.36 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,833.76 GBP 3.86 GBP 0.21 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
388,217.61 JPY 845.30 JPY 0.22 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,455.74 USD 8.64 USD 0.35 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
87.90 CHF 0.01 CHF 0.02 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
94.89 EUR 0.08 EUR 0.08 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
79.55 GBP -0.05 GBP -0.06 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
16,840.90 JPY -9.30 JPY -0.06 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
106.53 USD 0.08 USD 0.08 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.12 CHF 0.02 CHF 1.72 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.21 EUR 0.02 EUR 1.79 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1.01 GBP 0.02 GBP 1.64 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
214.66 JPY 3.48 JPY 1.65 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.36 USD 0.02 USD 1.78 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
615.24 CHF 3.62 CHF 0.59 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
664.19 EUR 4.34 EUR 0.66 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
556.81 GBP 2.85 GBP 0.51 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
117,879.75 JPY 610.59 JPY 0.52 %
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Der Bitcoin-Kurs wertet am Mittwochmittag um 0,33 Prozent auf 83.192,99 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 82.918,21 US-Dollar.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 1,8 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 19,7 Prozent.

Daneben steigt Litecoin um 0,13 Prozent auf 61,55 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 61,47 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um 0,00 Prozent auf 2.447,01 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.447,11 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Aufschlag. Um 12:31 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 1,09 Prozent stärker bei 285,98 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 282,91 US-Dollar.

Indes steigt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,334 US-Dollar am Vortag auf 1,353 US-Dollar nach oben (1,39 Prozent).

Zudem gibt Monero am Mittwochmittag nach. Um 0,98 Prozent auf 596,13 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 602,03 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,2240 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,1833 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,3306 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem legt Binancecoin zu. Um 0,62 Prozent verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 12:31 auf 745,39 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 740,81 US-Dollar wert war.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,0816 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Verluste in Höhe von 0,30 Prozent auf 106,13 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 106,45 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergab. Um 12:31 steht ein Minus von 1,08 Prozent auf 9,634 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 9,739 US-Dollar.

Daneben wertet Chainlink um 12:31 ab. Es geht 0,24 Prozent auf 12,30 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 12,33 US-Dollar stand.

Zeitgleich verringert sich der Sui-Kurs um 0,52 Prozent auf 1,025 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1,030 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com

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