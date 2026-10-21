Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag

Krypto-Marktbericht

21.10.26 12:43 Uhr

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittwochmittag.

Der Bitcoin-Kurs wertet am Mittwochmittag um 0,33 Prozent auf 83.192,99 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 82.918,21 US-Dollar.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 1,8 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 19,7 Prozent.

Daneben steigt Litecoin um 0,13 Prozent auf 61,55 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 61,47 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um 0,00 Prozent auf 2.447,01 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.447,11 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Aufschlag. Um 12:31 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 1,09 Prozent stärker bei 285,98 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 282,91 US-Dollar.

Indes steigt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,334 US-Dollar am Vortag auf 1,353 US-Dollar nach oben (1,39 Prozent).

Zudem gibt Monero am Mittwochmittag nach. Um 0,98 Prozent auf 596,13 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 602,03 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,2240 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,1833 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,3306 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem legt Binancecoin zu. Um 0,62 Prozent verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 12:31 auf 745,39 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 740,81 US-Dollar wert war.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,0816 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Verluste in Höhe von 0,30 Prozent auf 106,13 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 106,45 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergab. Um 12:31 steht ein Minus von 1,08 Prozent auf 9,634 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 9,739 US-Dollar.

Daneben wertet Chainlink um 12:31 ab. Es geht 0,24 Prozent auf 12,30 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 12,33 US-Dollar stand.

Zeitgleich verringert sich der Sui-Kurs um 0,52 Prozent auf 1,025 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1,030 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

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