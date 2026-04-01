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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Montagvormittag

20.04.26 09:48 Uhr
Bitcoin & Co. Kursupdate: Das geschah am Vormittag | finanzen.net

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Montagvormittag entwickeln.

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Bitcoin erhöhte sich um 09:40 um 1,42 Prozent auf 74.954,77 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 73.906,35 US-Dollar gelegen hatte.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,9 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 4,3 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 1,81 Prozent auf 55,05 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 54,07 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 1,45 Prozent auf 2.299,90 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.266,94 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Aufschlag. Um 09:40 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 1,29 Prozent stärker bei 441,03 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 435,42 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1,395 US-Dollar) geht es um 1,60 Prozent auf 1,418 US-Dollar nach oben.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 352,94 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (347,74 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,50 Prozent.

Zudem legt Cardano zu. Um 1,79 Prozent verstärkt sich der Cardano-Kurs um 09:41 auf 0,2468 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,2425 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Montagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1698 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1667 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,3313 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen zeigt sich Binancecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (616,80 US-Dollar) geht es um 1,36 Prozent auf 625,22 US-Dollar nach oben.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0947 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0931 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Solana Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Solana-Kurs um 1,51 Prozent auf 84,87 US-Dollar. Am Vortag standen noch 83,61 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Avalanche-Kurs um 2,50 Prozent auf 9,236 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 9,011 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Chainlink bei 9,251 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,99 Prozent im Vergleich zum Vortag (9,071 US-Dollar).

Währenddessen wird Sui bei 0,9449 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,34 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,9233 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com