Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Samstagvormittag

Krypto-Marktbericht

17.10.26 09:48 Uhr

Kryptokurse am Vormittag.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 09:41 gewinnt Bitcoin 0,10 Prozent auf 81.599,88 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 81.514,82 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,9 Prozent auf 10,68 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 15,9 Prozent.

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Litecoin-Kurs um 0,44 Prozent auf 59,37 US-Dollar. Am Vortag standen noch 59,64 US-Dollar an der Tafel.

Nach 2.420,39 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Samstagvormittag um 0,51 Prozent auf 2.432,80 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,59 Prozent auf 278,25 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 276,63 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,310 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 09:41 auf 1,309 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergauf. Um 09:41 steht ein Plus von 0,49 Prozent auf 559,27 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 556,54 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Cardano-Kurs um 0,77 Prozent auf 0,2238 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,2256 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1795 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1813 US-Dollar.

Derweil geht es für den Tron-Kurs bergauf. Tron steigt 0,16 Prozent auf 0,3354 US-Dollar, nach 0,3348 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird Binancecoin bei 720,95 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vortag (721,29 US-Dollar).

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0809 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,0806 US-Dollar beziffert.

Daneben steigt Solana um 0,70 Prozent auf 105,02 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 104,29 US-Dollar.

Zudem legt Avalanche zu. Um 0,53 Prozent verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 09:41 auf 10,00 US-Dollar, nachdem Avalanche am Vortag noch 9,951 US-Dollar wert war.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 0,62 Prozent auf 12,26 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 12,33 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Sui im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1,020 US-Dollar) geht es um 1,09 Prozent auf 1,009 US-Dollar nach unten.

Redaktion finanzen.net

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