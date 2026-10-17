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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Samstagvormittag

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Samstagvormittag

Kryptokurse am Vormittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
67,205.51 CHF 38.92 CHF 0.06 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
72,593.17 EUR 63.73 EUR 0.09 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
61,193.73 GBP 33.16 GBP 0.05 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,888,028.94 JPY 6,643.56 JPY 0.05 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
81,562.06 USD 47.24 USD 0.06 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2,003.04 CHF 8.69 CHF 0.44 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,163.62 EUR 10.03 EUR 0.47 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,823.86 GBP 7.85 GBP 0.43 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
384,124.44 JPY 1,642.65 JPY 0.43 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,430.94 USD 10.55 USD 0.44 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
86.40 CHF 0.48 CHF 0.55 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
93.33 EUR 0.54 EUR 0.58 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
78.68 GBP 0.43 GBP 0.55 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
16,569.87 JPY 90.09 JPY 0.55 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
104.86 USD 0.58 USD 0.55 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.07 CHF 0.00 CHF -0.44 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.16 EUR 0.00 EUR -0.41 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.98 GBP 0.00 GBP -0.45 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
206.12 JPY -0.93 JPY -0.45 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.30 USD -0.01 USD -0.44 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
594.23 CHF -0.09 CHF -0.02 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
641.87 EUR 0.09 EUR 0.01 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
541.08 GBP -0.11 GBP -0.02 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
113,956.60 JPY -25.21 JPY -0.02 %
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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 09:41 gewinnt Bitcoin 0,10 Prozent auf 81.599,88 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 81.514,82 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,9 Prozent auf 10,68 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 15,9 Prozent.

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Litecoin-Kurs um 0,44 Prozent auf 59,37 US-Dollar. Am Vortag standen noch 59,64 US-Dollar an der Tafel.

Nach 2.420,39 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Samstagvormittag um 0,51 Prozent auf 2.432,80 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,59 Prozent auf 278,25 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 276,63 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,310 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 09:41 auf 1,309 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergauf. Um 09:41 steht ein Plus von 0,49 Prozent auf 559,27 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 556,54 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Cardano-Kurs um 0,77 Prozent auf 0,2238 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,2256 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1795 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1813 US-Dollar.

Derweil geht es für den Tron-Kurs bergauf. Tron steigt 0,16 Prozent auf 0,3354 US-Dollar, nach 0,3348 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird Binancecoin bei 720,95 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vortag (721,29 US-Dollar).

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0809 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,0806 US-Dollar beziffert.

Daneben steigt Solana um 0,70 Prozent auf 105,02 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 104,29 US-Dollar.

Zudem legt Avalanche zu. Um 0,53 Prozent verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 09:41 auf 10,00 US-Dollar, nachdem Avalanche am Vortag noch 9,951 US-Dollar wert war.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 0,62 Prozent auf 12,26 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 12,33 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Sui im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1,020 US-Dollar) geht es um 1,09 Prozent auf 1,009 US-Dollar nach unten.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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