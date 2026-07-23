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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagvormittag

24.07.26 09:48 Uhr
Kryptomarkt-Update: Bitcoin, Ripple & Co. entwickeln sich am Vormittag | finanzen.net

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag.

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Der Bitcoin-Kurs kletterte um 09:41 um 0,57 Prozent auf 65.404,80 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 65.032,95 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 1,1 Prozent. Bei einem Kurs von 8,61 EUR beträgt die Performance seit Auflage -6,6 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Litecoin um 0,39 Prozent auf 47,15 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 46,97 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.875,00 US-Dollar) geht es um 0,88 Prozent auf 1.891,46 US-Dollar nach oben.

Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 212,20 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (212,35 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,07 Prozent.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,107 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 09:41 auf 1,113 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Monero um 0,62 Prozent auf 358,42 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 356,19 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1675 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1683 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1839 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1823 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Freitagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,3311 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3286 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 0,41 Prozent auf 569,35 US-Dollar. Am Vortag notierte Binancecoin bei 567,04 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0691 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,0698 US-Dollar beziffert.

Daneben steigt Solana um 0,12 Prozent auf 75,98 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 75,89 US-Dollar.

Nach 6,263 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Freitagvormittag um 0,31 Prozent auf 6,282 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen wird Chainlink bei 8,537 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,85 Prozent im Vergleich zum Vortag (8,465 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,7444 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 09:41 bei 0,7439 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: AlekseyIvanov / Shutterstock.com