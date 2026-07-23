Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagvormittag
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag.
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Der Bitcoin-Kurs kletterte um 09:41 um 0,57 Prozent auf 65.404,80 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 65.032,95 US-Dollar.
Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 1,1 Prozent. Bei einem Kurs von 8,61 EUR beträgt die Performance seit Auflage -6,6 Prozent.
Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Litecoin um 0,39 Prozent auf 47,15 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 46,97 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.875,00 US-Dollar) geht es um 0,88 Prozent auf 1.891,46 US-Dollar nach oben.
Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 212,20 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (212,35 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,07 Prozent.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,107 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 09:41 auf 1,113 US-Dollar beziffert.
Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Monero um 0,62 Prozent auf 358,42 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 356,19 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1675 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1683 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1839 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1823 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Freitagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,3311 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3286 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 0,41 Prozent auf 569,35 US-Dollar. Am Vortag notierte Binancecoin bei 567,04 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0691 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,0698 US-Dollar beziffert.
Daneben steigt Solana um 0,12 Prozent auf 75,98 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 75,89 US-Dollar.
Nach 6,263 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Freitagvormittag um 0,31 Prozent auf 6,282 US-Dollar gestiegen.
Währenddessen wird Chainlink bei 8,537 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,85 Prozent im Vergleich zum Vortag (8,465 US-Dollar).
Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,7444 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 09:41 bei 0,7439 US-Dollar.Redaktion finanzen.net
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