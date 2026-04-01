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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochnachmittag

22.04.26 17:23 Uhr
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum: Aktuelle Kurse am Nachmittag | finanzen.net

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs.

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65,4589 GBP 1,8045 GBP 2,83%
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14.094,8879 JPY 388,0628 JPY 2,83%
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1,1399 CHF 0,0229 CHF 2,05%
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1,2423 EUR 0,0238 EUR 1,95%
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Der Bitcoin-Kurs kletterte um 17:10 um 3,49 Prozent auf 78.997,91 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 76.336,24 US-Dollar.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 3,0 Prozent auf 10,19 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 56,47 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (55,55 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,66 Prozent.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Ethereum um 3,18 Prozent auf 2.400,72 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2.326,71 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (448,78 US-Dollar) geht es um 3,37 Prozent auf 463,92 US-Dollar nach oben.

Daneben steigt Ripple um 1,68 Prozent auf 1,455 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,431 US-Dollar.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergab. Monero sinkt 2,49 Prozent auf 375,32 US-Dollar, nach 384,91 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen legt der Cardano-Kurs um 2,20 Prozent auf 0,2551 US-Dollar zu. Gestern war Cardano noch 0,2496 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,1802 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1790 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3328 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 17:11 auf 0,3291 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 2,89 Prozent auf 650,02 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 631,73 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0979 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 3,00 Prozent auf 88,58 US-Dollar, nach 86,00 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird Avalanche bei 9,564 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vortag (9,386 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 1,06 Prozent auf 9,497 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 9,397 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Sui am Mittwochnachmittag hinzu. Um 2,30 Prozent auf 0,9707 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 0,9489 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: AlekseyIvanov / Shutterstock.com