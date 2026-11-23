Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Montagnachmittag entwickeln.

Bitcoin erhöhte sich um 17:11 um 2,47 Prozent auf 62.695,91 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 61.184,83 US-Dollar gelegen hatte.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 8,2 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance -7,8 Prozent.

Zudem legt Litecoin zu. Um 6,17 Prozent verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 17:11 auf 42,58 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 40,11 US-Dollar wert war.

Zudem gewinnt Ethereum am Montagnachmittag hinzu. Um 2,95 Prozent auf 1.770,33 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 1.719,54 US-Dollar.

Daneben steigt Bitcoin Cash um 4,23 Prozent auf 207,36 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 198,93 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergauf. Ripple steigt 6,56 Prozent auf 0,9877 US-Dollar, nach 0,9269 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen steigt der Monero-Kurs um 3,17 Prozent auf 508,79 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 493,17 US-Dollar wert.

Daneben steigt Cardano um 6,70 Prozent auf 0,1542 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,1445 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1275 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:11 bei 0,1341 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Montagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3109 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3053 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 1,61 Prozent auf 567,38 US-Dollar. Am Vortag notierte Binancecoin bei 558,41 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0553 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:11 bei 0,0585 US-Dollar.

Währenddessen wird Solana bei 75,51 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Vortag (70,52 US-Dollar).

Zudem gewinnt Avalanche am Montagnachmittag hinzu. Um 5,21 Prozent auf 7,016 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 6,669 US-Dollar.

Währenddessen legt der Chainlink-Kurs um 4,86 Prozent auf 9,233 US-Dollar zu. Gestern war Chainlink noch 8,806 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann Sui Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Sui-Kurs um 8,63 Prozent auf 0,7114 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,6549 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion Finanzen.net

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