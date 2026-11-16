Bitcoin fällt unter Marke von 65.000 Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat wegen Sorgen vor steigender Inflation und damit höheren Zinsen weiter an Boden verloren. Der Preis für die älteste und bekannteste Kryptowährung stabilisierte sich zwar nach dem Kursrutsch am Wochenende etwas, liegt aber weiter unter der Marke von 65.000 US-Dollar. Am Montag kostete ein Bitcoin im frühen Handel rund 64.400 US-Dollar, nachdem er am Wochenende bis auf 62.000 Dollar und damit den tiefsten Stand seit Anfang Juli gefallen war.

Der Bitcoin hatte bereits Ende vergangener Woche kräftig an Wert verloren. Mitte vergangener Woche kostete er noch rund 75.000 Dollar. Die jahrelang gefragte Digitalwährung steht seit einiger Zeit bei heftigen Schwankungen stark unter Druck. Im bisherigen Jahresverlauf sackte der Kurs um rund ein Viertel ab, nachdem er bereits 2025 um sechs Prozent nachgegeben hatte. Es war den Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erst das vierte Verlustjahr in der Geschichte der Digitalwährung, die es erst seit 2009 gibt.

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Seit dem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im Oktober 2025 büßte der Bitcoin-Kurs fast 50 Prozent ein. Mit den jüngsten Verlusten ist der Bitcoin auch auf Fünfjahressicht kaum mehr im Plus. Längerfristig gesehen ist er allerdings weiter eine der erfolgreichsten Anlageklassen. Seit November 2016 verteuerte sich der Bitcoin um rund 8.600 Prozent. Das heißt: Der Kurs kletterte um fast das 87-Fache nach oben.

Die Marktkapitalisierung aller Bitcoins liegt aktuell bei 1,3 Billionen Dollar. Der Bitcoin dominiert damit weiter den Kryptowährungsmarkt. Bei CoinMarketCap wird der Wert aller Digitalwährungen mit knapp 2,2 Billionen Dollar angegeben. Mit rund 222 Milliarden Dollar beziehungsweise fast 175 Milliarden Dollar folgen Ethereum und Tether./zb/stk