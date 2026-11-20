FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag etwas zugelegt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0985 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0990 (Donnerstag: 1,0992) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9099 (0,9097) Euro.

Der Euro hat so auf Wochensicht trotzdem etwas nachgegeben. Die Abschläge waren jedoch nicht annähernd so deutlich wie in der Woche zuvor, als gestiegene Leitzinserhöhungswartungen in den Vereinigten Staaten den Dollar gestützt hatten. Sowohl die US-Notenbank Fed als auch die EZB dürften im Dezember ihre Leitzinsen anheben. Der Preisdruck in Deutschland bleibt unterdessen hoch. So beschleunigte sich der Anstieg der Erzeugerpreise im Oktober unerwartet deutlich. Die Erzeugerpreise wirken sich in der Regel verzögert auch auf die Verbraucherpreise aus.

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Der Euro leidet jedoch auch unter der Lage in Frankreich. "Die Sorgen um Frankreichs Staatsfinanzen lasten offenbar so stark auf dem Euro, dass die Gemeinschaftswährung selbst von günstigeren Zinsaussichten kaum profitiert", schreibt Commerzbank-Expertin Thu Lan Nguyen. "Das stützt unsere Vermutung, dass fiskalische Risiken den Euro stärker belasten als den US-Dollar." Höhere Leitzinsen stellen zugleich die Tragfähigkeit der Staatsverschuldung infrage. "Für den Euroraum scheint dieser Effekt aus Marktsicht stärker ins Gewicht zu fallen als für die USA."

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83735 (0,83581) britische Pfund, 174,35 (175,84) japanische Yen und 0,9223 (0,9262) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 3.558 Dollar. Das waren rund 65 Dollar weniger als am Vortag./jsl/he