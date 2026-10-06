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Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Dienstagmittag

Kryptokurse am Dienstagmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Dienstagmittag.

Werte in diesem Artikel
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BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
71,646.91 CHF 397.56 CHF 0.56 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
76,658.09 EUR 251.66 EUR 0.33 %
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65,063.15 GBP 219.34 GBP 0.34 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
13,634,207.66 JPY 95,612.42 JPY 0.71 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
86,193.02 USD 464.56 USD 0.54 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2,257.77 CHF 4.20 CHF 0.19 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,415.68 EUR -1.01 EUR -0.04 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2,050.30 GBP -0.67 GBP -0.03 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
429,647.42 JPY 1,429.72 JPY 0.33 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,716.15 USD 4.61 USD 0.17 %
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100.09 CHF -0.19 CHF -0.19 %
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107.09 EUR -0.45 EUR -0.42 %
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90.89 GBP -0.37 GBP -0.41 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
19,046.56 JPY -8.45 JPY -0.04 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
120.41 USD -0.25 USD -0.21 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.25 CHF 0.00 CHF 0.06 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.34 EUR 0.00 EUR -0.17 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1.14 GBP 0.00 GBP -0.16 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
238.65 JPY 0.49 JPY 0.21 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.51 USD 0.00 USD 0.04 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
651.86 CHF -2.27 CHF -0.35 %
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697.45 EUR -4.02 EUR -0.57 %
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591.96 GBP -3.36 GBP -0.56 %
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124,046.60 JPY -248.19 JPY -0.20 %
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Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 12:31 0,43 Prozent auf 86.098,38 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 85.728,46 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,2 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 25,6 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 70,38 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (70,11 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,37 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 12:31 steht ein Plus von 0,16 Prozent auf 2.715,92 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 2.711,54 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,05 Prozent auf 316,58 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 316,43 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 1,505 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,508 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 12:31 fällt der Monero-Kurs um 1,02 Prozent auf 555,87 US-Dollar. Am Vortag standen noch 561,58 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich Cardano mit einem Aufschlag. Um 12:31 notiert der Cardano-Kurs 2,52 Prozent stärker bei 0,2773 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,2705 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,2155 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,3362 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3362 US-Dollar.

Währenddessen wird Binancecoin bei 783,51 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,45 Prozent im Vergleich zum Vortag (787,05 US-Dollar).

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,0953 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0954 US-Dollar.

Zudem gibt Solana am Dienstagmittag nach. Um 0,52 Prozent auf 120,03 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 120,66 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 2,26 Prozent auf 11,35 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 11,10 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 1,41 Prozent auf 14,05 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 13,86 US-Dollar wert.

Indes fällt der Sui-Kurs. Für Sui geht es nach 1,210 US-Dollar am Vortag auf 1,198 US-Dollar nach unten (0,98 Prozent).

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: wael alreweie / Shutterstock.com

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