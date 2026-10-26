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Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Montagnachmittag

Kryptokurse am Montagnachmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Montagnachmittag.

Werte in diesem Artikel
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BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
66,022.56 CHF 238.44 CHF 0.36 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
71,371.84 EUR 164.21 EUR 0.23 %
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59,776.29 GBP 78.77 GBP 0.13 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
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1,911.98 CHF 2.62 CHF 0.14 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,066.89 EUR 0.11 EUR 0.01 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,731.09 GBP -1.61 GBP -0.09 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
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83.51 CHF 0.42 CHF 0.51 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
90.28 EUR 0.34 EUR 0.37 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
75.61 GBP 0.21 GBP 0.27 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
15,904.61 JPY 86.62 JPY 0.55 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
100.96 USD 0.11 USD 0.11 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.06 CHF 0.00 CHF 0.08 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.15 EUR 0.00 EUR -0.05 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.96 GBP 0.00 GBP -0.15 %
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202.75 JPY 0.25 JPY 0.13 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.29 USD 0.00 USD -0.31 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
611.75 CHF 5.22 CHF 0.86 %
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661.31 EUR 4.78 EUR 0.73 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
553.87 GBP 3.46 GBP 0.63 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
116,508.10 JPY 1,042.88 JPY 0.90 %
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Der Bitcoin-Kurs wertet am Montagnachmittag um 0,51 Prozent auf 80.247,34 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 79.841,00 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,0 Prozent aufweist und bei 10,64 EUR notiert.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 17:10 notiert der Litecoin-Kurs 0,49 Prozent stärker bei 56,81 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 56,54 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,26 Prozent auf 2.323,41 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.317,36 US-Dollar wert.

Zeitgleich verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,11 Prozent auf 277,54 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 277,24 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,291 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 17:10 auf 1,294 US-Dollar beziffert.

Währenddessen legt der Monero-Kurs um 0,26 Prozent auf 591,41 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 589,89 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Cardano-Kurs bergauf. Cardano steigt 1,59 Prozent auf 0,2061 US-Dollar, nach 0,2029 US-Dollar am Vortag.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,1694 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1670 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Montagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3304 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3299 US-Dollar.

Zudem gewinnt Binancecoin am Montagnachmittag hinzu. Um 0,87 Prozent auf 742,56 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 736,13 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0765 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:10 bei 0,0775 US-Dollar.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 0,81 Prozent auf 101,66 US-Dollar, nach 100,84 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich Avalanche im Plus. Im Vergleich zum Vortag (8,868 US-Dollar) geht es um 1,07 Prozent auf 8,963 US-Dollar nach oben.

Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 0,85 Prozent auf 11,49 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 11,39 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Sui im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,9140 US-Dollar) geht es um 0,49 Prozent auf 0,9184 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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