Kryptokurse am Montagnachmittag

Krypto-Marktbericht

26.10.26 17:23 Uhr

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Montagnachmittag.

Der Bitcoin-Kurs wertet am Montagnachmittag um 0,51 Prozent auf 80.247,34 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 79.841,00 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,0 Prozent aufweist und bei 10,64 EUR notiert.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 17:10 notiert der Litecoin-Kurs 0,49 Prozent stärker bei 56,81 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 56,54 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,26 Prozent auf 2.323,41 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.317,36 US-Dollar wert.

Zeitgleich verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,11 Prozent auf 277,54 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 277,24 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,291 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 17:10 auf 1,294 US-Dollar beziffert.

Währenddessen legt der Monero-Kurs um 0,26 Prozent auf 591,41 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 589,89 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Cardano-Kurs bergauf. Cardano steigt 1,59 Prozent auf 0,2061 US-Dollar, nach 0,2029 US-Dollar am Vortag.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,1694 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1670 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Montagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3304 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3299 US-Dollar.

Zudem gewinnt Binancecoin am Montagnachmittag hinzu. Um 0,87 Prozent auf 742,56 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 736,13 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0765 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:10 bei 0,0775 US-Dollar.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 0,81 Prozent auf 101,66 US-Dollar, nach 100,84 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich Avalanche im Plus. Im Vergleich zum Vortag (8,868 US-Dollar) geht es um 1,07 Prozent auf 8,963 US-Dollar nach oben.

Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 0,85 Prozent auf 11,49 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 11,39 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Sui im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,9140 US-Dollar) geht es um 0,49 Prozent auf 0,9184 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.net

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