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Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Nachmittag

Kryptokurse am Nachmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Sonntagnachmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
66,961.76 CHF -205.58 CHF -0.31 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
72,158.94 EUR -221.54 EUR -0.31 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
60,974.11 GBP -42.61 GBP -0.07 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,810,936.38 JPY -39,331.05 JPY -0.31 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
81,074.18 USD -248.91 USD -0.31 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,959.00 CHF -19.01 CHF -0.96 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,111.05 EUR -20.49 EUR -0.96 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,783.83 GBP -13.06 GBP -0.73 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
374,790.78 JPY -3,637.69 JPY -0.96 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,371.87 USD -23.02 USD -0.96 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
84.31 CHF -0.86 CHF -1.01 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
90.85 EUR -0.92 EUR -1.01 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
76.77 GBP -0.60 GBP -0.77 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
16,129.13 JPY -164.20 JPY -1.01 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
102.07 USD -1.04 USD -1.01 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.05 CHF -0.02 CHF -1.45 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.13 EUR -0.02 EUR -1.45 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.96 GBP -0.01 GBP -1.22 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
201.09 JPY -2.96 JPY -1.45 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.27 USD -0.02 USD -1.45 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
589.11 CHF -2.41 CHF -0.41 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
634.83 EUR -2.60 EUR -0.41 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
536.43 GBP -0.92 GBP -0.17 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
112,706.37 JPY -461.00 JPY -0.41 %
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Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:10 bei 81.060,64 US-Dollar und damit 0,32 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 81.323,09 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,9 Prozent auf 10,68 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 15,9 Prozent.

Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 0,24 Prozent auf 58,88 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 58,74 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von 0,70 Prozent auf 2.378,03 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.394,89 US-Dollar wert.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach unten. Bitcoin Cash verliert 1,10 Prozent auf 271,48 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 274,51 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verringert sich der Ripple-Kurs um 1,11 Prozent auf 1,277 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1,291 US-Dollar.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 3,36 Prozent auf 587,64 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 568,56 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2167 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2192 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1768 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:10 auf 0,1753 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,3316 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes fällt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 716,18 US-Dollar am Vortag auf 713,72 US-Dollar nach unten (0,34 Prozent).

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0781 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0791 US-Dollar.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 102,29 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (103,11 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,79 Prozent.

Indessen verringert sich der Avalanche-Kurs um 1,89 Prozent auf 9,557 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 9,741 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 1,41 Prozent auf 11,78 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 11,95 US-Dollar wert.

Daneben fällt Sui um 1,47 Prozent auf 0,9608 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,9751 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com

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