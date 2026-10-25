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Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Sonntagnachmittag

Kryptokurse am Sonntagnachmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Sonntagnachmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
66,439.97 CHF -229.46 CHF -0.34 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
71,878.67 EUR -241.78 EUR -0.34 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
60,208.41 GBP -207.94 GBP -0.34 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,631,657.64 JPY -43,625.02 JPY -0.34 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
80,525.68 USD -278.11 USD -0.34 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,931.55 CHF -12.15 CHF -0.63 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,089.66 EUR -12.95 EUR -0.62 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,750.38 GBP -11.01 GBP -0.63 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
367,228.32 JPY -2,309.76 JPY -0.63 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,341.05 USD -14.72 USD -0.63 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
83.61 CHF -0.78 CHF -0.92 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
90.45 EUR -0.84 EUR -0.91 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
75.77 GBP -0.71 GBP -0.92 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
15,895.48 JPY -148.21 JPY -0.92 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
101.33 USD -0.94 USD -0.92 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.07 CHF 0.00 CHF 0.03 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.16 EUR 0.00 EUR 0.04 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.97 GBP 0.00 GBP 0.03 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
203.69 JPY 0.07 JPY 0.03 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.30 USD 0.00 USD 0.03 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
611.27 CHF 2.06 CHF 0.34 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
661.31 EUR 2.29 EUR 0.35 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
553.94 GBP 1.87 GBP 0.34 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
116,216.33 JPY 391.64 JPY 0.34 %
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Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag gesunken. So verlor Bitcoin um 17:11 0,38 Prozent auf 80.494,07 US-Dollar. Gestern lag der Kurs bei 80.803,79 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,0 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 16,6 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 56,95 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (56,91 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,06 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergab. Um 17:11 steht ein Minus von 0,54 Prozent auf 2.343,09 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 2.355,77 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,77 Prozent auf 275,68 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 277,83 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 1,298 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,298 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Monero-Kurs um 1,48 Prozent auf 604,96 US-Dollar. Am Vortag standen noch 614,06 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2052 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2079 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,1692 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,3290 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3289 US-Dollar.

Währenddessen wird Binancecoin bei 741,58 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,43 Prozent im Vergleich zum Vortag (738,37 US-Dollar).

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0771 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0776 US-Dollar.

Zudem gibt Solana am Sonntagnachmittag nach. Um 0,84 Prozent auf 101,42 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 102,28 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Avalanche-Kurs um 1,11 Prozent auf 8,889 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 8,988 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 1,78 Prozent auf 11,41 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 11,62 US-Dollar wert.

Indes fällt der Sui-Kurs. Für Sui geht es nach 0,9388 US-Dollar am Vortag auf 0,9169 US-Dollar nach unten (2,33 Prozent).

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: wael alreweie / Shutterstock.com

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