DAX 25.358 -1,1%ESt50 6.108 -1,6%MSCI World 4.953 +0,6%Top 10 Crypto 10,87 -1,7%Nas 26.703 +1,1%Bitcoin 73.109 -2,4%Euro 1,1228 -0,0%Öl 112,3 +3,2%Gold 4.083 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Vormittag

Kryptokurse am Vormittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagvormittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
67,432.74 CHF -1,893.62 CHF -2.73 %
Charts | News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
73,109.06 EUR -1,770.86 EUR -2.36 %
Charts | News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
61,268.57 GBP -1,533.21 GBP -2.44 %
Charts | News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,915,763.98 JPY -384,830.34 JPY -2.89 %
Charts | News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
82,142.89 USD -1,986.66 USD -2.36 %
Charts | News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,991.60 CHF -43.11 CHF -2.12 %
Charts | News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,159.25 EUR -38.46 EUR -1.75 %
Charts | News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,809.55 GBP -33.68 GBP -1.83 %
Charts | News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
381,463.07 JPY -8,907.57 JPY -2.28 %
Charts | News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,426.06 USD -43.13 USD -1.75 %
Charts | News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
85.62 CHF -2.38 CHF -2.70 %
Charts | News
SOL/EUR (Solana-Euro)
92.82 EUR -2.22 EUR -2.33 %
Charts | News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
77.79 GBP -1.92 GBP -2.41 %
Charts | News
SOL/JPY (Solana-Yen)
16,398.74 JPY -483.28 JPY -2.86 %
Charts | News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
104.29 USD -2.49 USD -2.33 %
Charts | News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.10 CHF -0.02 CHF -2.17 %
Charts | News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.19 EUR -0.02 EUR -1.80 %
Charts | News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1.00 GBP -0.02 GBP -1.87 %
Charts | News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
210.45 JPY -5.02 JPY -2.33 %
Charts | News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.34 USD -0.02 USD -1.79 %
Charts | News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
604.45 CHF -10.63 CHF -1.73 %
Charts | News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
655.33 EUR -9.02 EUR -1.36 %
Charts | News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
549.20 GBP -8.00 GBP -1.44 %
Charts | News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
115,774.10 JPY -2,232.97 JPY -1.89 %
Charts | News

Um 09:40 ist Bitcoin 82.183,94 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Vormittag 2,31 Prozent niedriger als am Vortag (84.129,54 US-Dollar).

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 1,6 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 18,1 Prozent.

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergab. Litecoin sinkt 2,52 Prozent auf 59,80 US-Dollar, nach 61,35 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Ethereum-Kurs 1,67 Prozent schwächer bei 2.427,89 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2.469,19 US-Dollar.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt 3,26 Prozent auf 276,49 US-Dollar, nach 285,80 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach unten. Ripple verliert 1,79 Prozent auf 1,339 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,363 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (622,34 US-Dollar) geht es um 3,09 Prozent auf 641,58 US-Dollar nach oben.

Daneben wertet Cardano um 09:40 ab. Es geht 3,58 Prozent auf 0,2174 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,2254 US-Dollar stand.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1835 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:40 bei 0,1791 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3306 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:40 bei 0,3309 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 736,57 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (746,42 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,32 Prozent.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0796 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0818 US-Dollar.

Daneben fällt Solana um 2,30 Prozent auf 104,33 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 106,78 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Avalanche-Kurs um 3,52 Prozent auf 9,324 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 9,664 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 2,55 Prozent auf 12,17 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 12,49 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Sui-Kurs um 3,36 Prozent auf 0,9937 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1,028 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wright Studio / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.