Kryptokurse am Vormittag

Krypto-Marktbericht

22.10.26 09:48 Uhr

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagvormittag.

Um 09:40 ist Bitcoin 82.183,94 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Vormittag 2,31 Prozent niedriger als am Vortag (84.129,54 US-Dollar).

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 1,6 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 18,1 Prozent.

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergab. Litecoin sinkt 2,52 Prozent auf 59,80 US-Dollar, nach 61,35 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Ethereum-Kurs 1,67 Prozent schwächer bei 2.427,89 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2.469,19 US-Dollar.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt 3,26 Prozent auf 276,49 US-Dollar, nach 285,80 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach unten. Ripple verliert 1,79 Prozent auf 1,339 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,363 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (622,34 US-Dollar) geht es um 3,09 Prozent auf 641,58 US-Dollar nach oben.

Daneben wertet Cardano um 09:40 ab. Es geht 3,58 Prozent auf 0,2174 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,2254 US-Dollar stand.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1835 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:40 bei 0,1791 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3306 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:40 bei 0,3309 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 736,57 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (746,42 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,32 Prozent.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0796 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0818 US-Dollar.

Daneben fällt Solana um 2,30 Prozent auf 104,33 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 106,78 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Avalanche-Kurs um 3,52 Prozent auf 9,324 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 9,664 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 2,55 Prozent auf 12,17 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 12,49 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Sui-Kurs um 3,36 Prozent auf 0,9937 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1,028 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

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