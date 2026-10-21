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Krypto-Marktbericht

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittwochnachmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
69,858.98 CHF 1,401.78 CHF 2.05 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
75,424.06 EUR 1,567.98 EUR 2.12 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
63,219.72 GBP 1,215.22 GBP 1.96 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
13,385,620.25 JPY 259,833.11 JPY 1.98 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
84,640.10 USD 1,721.89 USD 2.08 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2,071.18 CHF 50.85 CHF 2.52 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,236.17 EUR 56.51 EUR 2.59 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,874.34 GBP 44.44 GBP 2.43 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
396,856.90 JPY 9,484.59 JPY 2.45 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,509.41 USD 62.30 USD 2.55 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
89.48 CHF 1.59 CHF 1.81 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
96.60 EUR 1.79 EUR 1.89 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
80.97 GBP 1.37 GBP 1.73 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
17,144.45 JPY 294.25 JPY 1.75 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
108.41 USD 1.96 USD 1.84 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.14 CHF 0.04 CHF 3.27 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.23 EUR 0.04 EUR 3.35 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1.03 GBP 0.03 GBP 3.18 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
217.94 JPY 6.76 JPY 3.20 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.38 USD 0.04 USD 3.30 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
618.12 CHF 6.51 CHF 1.06 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
667.44 EUR 7.59 EUR 1.15 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
559.37 GBP 5.40 GBP 0.98 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
118,429.69 JPY 1,160.53 JPY 0.99 %
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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 17:10 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 2,03 Prozent auf 84.598,12 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 82.918,21 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,8 Prozent aufweist und bei 10,93 EUR notiert.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,56 Prozent auf 61,81 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 61,47 US-Dollar wert.

Indes steigt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.447,11 US-Dollar am Vortag auf 2.505,60 US-Dollar nach oben (2,39 Prozent).

Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 2,17 Prozent auf 289,04 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 282,91 US-Dollar wert.

Nach 1,334 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Mittwochnachmittag um 3,43 Prozent auf 1,380 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verstärkt sich der Monero-Kurs um 0,21 Prozent auf 603,26 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 602,03 US-Dollar.

Währenddessen wird Cardano bei 0,2277 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,75 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,2238 US-Dollar).

Derweil geht es für den Stellar-Kurs bergauf. Stellar steigt 2,09 Prozent auf 0,1856 US-Dollar, nach 0,1818 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3310 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:10 bei 0,3320 US-Dollar.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 1,02 Prozent auf 748,35 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 740,81 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0833 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0818 US-Dollar.

Währenddessen wird Solana bei 107,78 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,26 Prozent im Vergleich zum Vortag (106,45 US-Dollar).

Währenddessen legt der Avalanche-Kurs um 1,05 Prozent auf 9,842 US-Dollar zu. Gestern war Avalanche noch 9,739 US-Dollar wert.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 12,33 US-Dollar am Vortag auf 12,57 US-Dollar nach oben (1,99 Prozent).

Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach oben. Sui gewinnt 1,38 Prozent auf 1,044 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,030 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wright Studio / Shutterstock.com

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