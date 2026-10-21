So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Krypto-Marktbericht

21.10.26 17:23 Uhr

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittwochnachmittag.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 17:10 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 2,03 Prozent auf 84.598,12 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 82.918,21 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,8 Prozent aufweist und bei 10,93 EUR notiert.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,56 Prozent auf 61,81 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 61,47 US-Dollar wert.

Indes steigt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.447,11 US-Dollar am Vortag auf 2.505,60 US-Dollar nach oben (2,39 Prozent).

Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 2,17 Prozent auf 289,04 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 282,91 US-Dollar wert.

Nach 1,334 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Mittwochnachmittag um 3,43 Prozent auf 1,380 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verstärkt sich der Monero-Kurs um 0,21 Prozent auf 603,26 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 602,03 US-Dollar.

Währenddessen wird Cardano bei 0,2277 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,75 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,2238 US-Dollar).

Derweil geht es für den Stellar-Kurs bergauf. Stellar steigt 2,09 Prozent auf 0,1856 US-Dollar, nach 0,1818 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3310 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:10 bei 0,3320 US-Dollar.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 1,02 Prozent auf 748,35 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 740,81 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0833 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0818 US-Dollar.

Währenddessen wird Solana bei 107,78 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,26 Prozent im Vergleich zum Vortag (106,45 US-Dollar).

Währenddessen legt der Avalanche-Kurs um 1,05 Prozent auf 9,842 US-Dollar zu. Gestern war Avalanche noch 9,739 US-Dollar wert.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 12,33 US-Dollar am Vortag auf 12,57 US-Dollar nach oben (1,99 Prozent).

Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach oben. Sui gewinnt 1,38 Prozent auf 1,044 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,030 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net

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