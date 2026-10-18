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Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Sonntagmittag am Kryptomarkt.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
67,716.08 CHF 548.74 CHF 0.82 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
72,971.80 EUR 591.33 EUR 0.82 %
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61,660.97 GBP 644.26 GBP 1.06 %
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12,955,250.20 JPY 104,982.76 JPY 0.82 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
81,987.47 USD 664.38 USD 0.82 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,995.71 CHF 17.70 CHF 0.89 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,150.61 EUR 19.07 EUR 0.89 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,817.26 GBP 20.37 GBP 1.13 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
381,814.44 JPY 3,385.97 JPY 0.89 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,416.32 USD 21.43 USD 0.89 %
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85.81 CHF 0.65 CHF 0.76 %
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92.47 EUR 0.70 EUR 0.76 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
78.14 GBP 0.77 GBP 1.00 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
16,417.48 JPY 124.15 JPY 0.76 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
103.90 USD 0.79 USD 0.76 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.07 CHF 0.01 CHF 0.47 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.15 EUR 0.01 EUR 0.47 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.98 GBP 0.01 GBP 0.71 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
205.00 JPY 0.95 JPY 0.47 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.30 USD 0.01 USD 0.47 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
596.56 CHF 5.04 CHF 0.85 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
642.86 EUR 5.43 EUR 0.85 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
543.21 GBP 5.86 GBP 1.09 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
114,131.63 JPY 964.27 JPY 0.85 %
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Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag geklettert. Um 12:31 stieg der Bitcoin-Kurs um 1,00 Prozent auf 82.136,99 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 81.323,09 US-Dollar gehandelt worden war.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,9 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 15,9 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach oben. Litecoin gewinnt 0,97 Prozent auf 59,31 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 58,74 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 1,12 Prozent auf 2.421,76 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2.394,89 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergauf. Um 12:31 steht ein Plus von 0,29 Prozent auf 275,31 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 274,51 US-Dollar.

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 1,298 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,291 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,49 Prozent.

Daneben wertet Monero um 12:31 auf. Es geht 3,01 Prozent auf 585,68 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 568,56 US-Dollar stand.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,2208 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2192 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1768 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:31 auf 0,1777 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3333 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:31 auf 0,3330 US-Dollar beziffert.

Währenddessen zeigt sich Binancecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (716,18 US-Dollar) geht es um 0,85 Prozent auf 722,24 US-Dollar nach oben.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0791 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:31 bei 0,0793 US-Dollar.

Indes steigt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 103,11 US-Dollar am Vortag auf 104,05 US-Dollar nach oben (0,91 Prozent).

Zudem gewinnt Avalanche am Sonntagmittag hinzu. Um 0,95 Prozent auf 9,834 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 9,741 US-Dollar.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 11,95 US-Dollar am Vortag auf 12,00 US-Dollar nach oben (0,42 Prozent).

Zudem legt Sui zu. Um 1,16 Prozent verstärkt sich der Sui-Kurs um 12:31 auf 0,9865 US-Dollar, nachdem Sui am Vortag noch 0,9751 US-Dollar wert war.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wright Studio / Shutterstock.com

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