DAX - Dynamische Gegenbewegung
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Die Märkte sind aktuell schon verrückt. Nach der schwächsten Handelswoche des Jahres war der DAX® am vergangenen Freitag unter zwei sehr wichtige Chartmarken gerutscht: Zum einen die 200-Tage-Linie und zum anderen das untere Bollinger Band (akt. bei 25.000/25.017 Punkten). In der Kombination war dies ein erstes Indiz in Sachen „Übertreibung nach unten“, weshalb wir eine Rückkehr in die Bollinger Bänder als Signalgeber für eine Gegenbewegung definierten. Dieser Trigger hat seine Wirkung auf die deutschen Standardwerte zu Wochenbeginn nicht verfehlt. Dank der Kursgewinne von über 500 Punkten oder über 2 % sind die deutschen Standardwerte in die zuvor gerissene Abwärtskurslücke (obere Gapkante bei 25.464 Punkten) hineingelaufen. Neben diesem Gap markiert der Durchschnitt der letzten 50 Tage (akt. bei 25.610 Punkten) einen weiteren nennenswerten Widerstand. Zuvor hatte der “CNN Fear & Greed-Index” mit einem Wert von 9 einen Zustand „extremer Angst“ signalisiert. Als klassischer Kontraindikator stellt dieser Sentimentindex kurzfristig einen unterstützenden Faktor dar. Auf der Unterseite ist der DAX® indes sehr gut durch die Bastion aus dem unteren Bollinger Band und der 200-Tage-Linie unterstützt.
DAX® (Daily)
5-Jahreschart DAX®
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