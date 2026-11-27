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DAX – Starker Konter

In eigener Sache

Der DAX hat gestern mit einem Kurssprung auf die Verluste der Vortage reagiert und ist wieder über 25.000 Punkte gestiegen.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

DAX-7-Monats-Chart Stand: 27.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Starke Gegenreaktion für den deutschen Leitindex – nachdem die Notierungen am Mittwoch erneut unter die 25.000er-Marke und den langfristigen GD200 gefallen waren, kam es am gestrigen Donnerstag zu einer Konterbewegung. Dabei rissen die Notierungen schon zur Eröffnung bei 25.153 ein 450 Punkte breites Aufwärts-Gap in den Chart und stiegen in der Spitze bis auf 25.301 Zähler. Ohne die Unterstützung der Wall Street – in den USA wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt – legte der DAX schließlich 2,1% auf 25.216 zu.

Ausblick: Mit den gestrigen Kursgewinnen im Rücken hat der deutsche Leitindex auch den zweiten Test der langfristigen Trendlinie zunächst bestanden. Allerdings sollte dabei jetzt auch auf die neu entstandene Kurslücke im Chart geachtet werden. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite müsste zunächst das offene Gap vom 20. November bei 25.464 vollständig geschlossen werden. Darüber könnte sich ein Vorstoß an den Bremsbereich rund um den kurzfristigen GD50 (aktuell bei 25.575) mit dem Tief vom 6. November (25.618) und der 100-Tage-Linie (25.668) entwickeln, ehe das Verlaufshoch vom 6. Juli (25.900) mit der 26.000er-Barriere ins Blickfeld rücken würde. Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung hat sich das September-Tief (25.164) wieder bei den Unterstützungen einsortiert, bevor die 25.000er-Marke und die 200-Tage-Linie (25.001) erneut angesteuert werden könnten. Verliert der DAX diesen wichtigen Halt und fällt danach auch unter das Oktober-Tief bei 24.793 zurück, dürfte im Anschluss das gestrige Gap geschlossen sowie das November-Tief (24.698) mit dem Juli-Tief (24.651) auf den Prüfstand gestellt werden.

DAX-5-Jahres-Chart Stand: 27.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 27.11.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag 2,08% 5 Tage -0,98% 20 Tage -3,17% 52 Wochen 6,09% im November -2,33% im Jahr 2026 2,96% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 27.001,67 Abstand zum 52-Wochenhoch -6,61% 52-Wochentief 21.863,81 Abstand zum 52-Wochentief 15,33% Allzeithoch 27.001,67 Abstand zum Allzeithoch -6,61% Trend 200-Tage-Linie 25.001,21 Abstand 200-Tage-Linie 0,86% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 25.668,26 Abstand 100-Tage-Linie -1,76% Status (mittelfristig) abwärts 50-Tage-Linie 25.575,28 Abstand 50-Tage-Linie -1,41% Status (kurzfristig) abwärts DAX-Trend-Chart Stand 27.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants