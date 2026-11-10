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Nvidia - Schuss vor den Bug

Jörg Scherer

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Schuss vor den Bug

Die Nvidia-Aktie notiert seit Jahresbeginn inzwischen „unter Wasser“, d. h. die Performance fällt 2026 negativ aus. Letztlich befindet sich der Technologietitel auf dem Level vom Juli 2025. Zu Wochenbeginn galt es zudem, ein Abwärtsgap (185,22 USD zu 179,92 USD) zu verkraften. Diese Kurslücke zieht schwerwiegende, langfristige Implikationen nach sich. So müssen die historischen Hochstände bei 236,54/243,37 USD mittlerweile als klassisches Doppeltop interpretiert werden (siehe Chart). Abgeleitet aus der Höhe der Trendwendeformation ergibt sich nun ein rechnerisches Abschlagspotenzial von rund 50 USD. Auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses negativen Kurspotenzials definiert das bisherige Jahrestief vom März bei 164,27 USD ein wichtiges Etappenziel, ehe das alte Allzeithoch bei 153 USD wieder auf die Agenda rückt. Auch der MACD betont derzeit die Risiken. Schließlich hat der Trendfolger im Monatsbereich ein neues Ausstiegssignal sowie ebenfalls eine Topbildung etabliert. Um das angeschlagene Chartbild indes zu verbessern, müsste die Nvidia-Aktie die Nackenlinie des beschriebenen Doppeltops bei 190 USD unbedingt zurückerobern. Bis zu einem solchen Befreiungsschlag, gilt neuerdings das Motto „sell the rallies“.

NVIDIA Corp. (Monthly)

Chart NVIDIA Corp.
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NVIDIA Corp.

Chart NVIDIA Corp.
Quelle: LSEG, tradesignal²



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