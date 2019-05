Geldanlage für Kinder: So bauen Sie für Ihren Nachwuchs Vermögen auf

Geldanlage für Kinder in Perfektion: OSKAR

Wer mit einem Robo-Advisor Vermögen für den Nachwuchs aufbauen will, sollte sich OSKAR anschauen. OSKAR wurde dafür ent­wickelt, die Geld­anlage für Kinder und Fa­mi­lien an der Börse zu optimieren – vielleicht sogar zu per­fek­tio­nie­ren.

Eltern und Groß­eltern können dort ab einem Betrag von 25 Euro im Monat Geld im Na­men der Spröss­linge anlegen. Doch nicht nur das: Mit der di­gita­len Ver­mögens­ver­waltung OSKAR können auch Sie per­sönlich für sich und Ihre ganze Familie Geld anlegen.

Das von Ihnen investierte Kapital wird pro­fessionell verwaltet und intelligent in die günstigsten ETFs mit weltweiter Ab­deckung angelegt – und zwar indi­vi­duell mit der für Sie, für Ihr Kind oder für Ihren Enkel passenden Risiko­klasse. Wenn es nötig ist, kommen Sie jederzeit an Ihr Geld, Ihr Kapital ist also nicht fest für einen bestimmten Zeit­raum angelegt. Darüber hinaus bietet OSKAR einen Schutz vor Inflation. Das Beste: Sie können alle Ent­wick­lungen in Ihrem Wert­papier­depot oder in Ihren Wert­papier­depots über eine moderne App verfolgen.

OSKAR kostet maximal ein Prozent Ihres angelegten Vermögens im Jahr. Es gibt keinen Aus­gabe­auf­schlag, keine Perfor­mance­gebühren und keine versteck­ten Kosten. Im Falle der Insolvenz der Depot­bank ist das Ver­rech­nungs­konto durch die gesetzliche Ein­la­gen­si­che­rung geschützt, zudem besteht ein Her­aus­gabe­an­spruch für die Wertpapiere im Portfolio.

Sie als Anleger können bei OSKAR aus fünf Anlage­stra­tegien wählen – je nach Risi­ko­affini­tät. Mit seinen Anlagestrategien erzielte OSKAR rückblickend zwischen 2003 und 2018 eine Rendite von durchschnittlich 6 bis 9 Prozent pro Jahr – das kann sich für Sie und Ihren Sprössling lohnen.