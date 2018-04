FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Fuchs Petrolub vor Quartalszahlen von 40 auf 43 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Reduce" belassen. Er habe seine Schätzungen an die Prognosen des Schmierstoffherstellers angepasst, schrieb Analyst Martin Rödiger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das umfasse auch die neuen Ziele des Unternehmens für die Kapitalausgaben. Wegen höherer Wachstumsprognosen habe er das Kursziel angehoben./bek/mis



Datum der Analyse: 18.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.