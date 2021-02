ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fuchs Petrolub auf "Sell" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analyst Andrew Stott verwies in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie auf frühe positive Signale im Chemiesektor für das erste Quartal 2021. So nehme etwa in China die Auto-Produktion Tempo auf. Fuchs Petrolub zähle zu den Unternehmen, die stark auf die Automobil-Endmärkte ausgerichtet seien./ajx/edh