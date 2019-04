NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Munich Re von 215 auf 235 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz der starken Kursentwicklung seit Jahresbeginn sei Munich Re die werthaltigste Aktie unter den europäischen Rückversicherern und bleibe sein bevorzugter Titel, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Münchener seien gut positioniert, um ihr Gewinnziel von 8,2 Milliarden Euro für das kommende Jahr zu erreichen. Das höhere Kursziel begründete Hossain mit dem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2019 / 00:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2019 / 00:16 / ET





