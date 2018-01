NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Software AG nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Resultate für das vierte Quartal hätten die Erwartungen bei allen wichtigen Kennziffern mehr oder weniger erfüllt, schrieb Analyst Gautam Pillai in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2018 spreche aber dafür, das die bereinigten Schätzungen eher etwas reduziert werden könnten./tih/gl



Datum der Analyse: 25.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.