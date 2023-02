Software Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Software AG nach Zahlen zum vierten Quartal 2022 auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Aussagen zu den Margen und dem Free Cashflow im laufenden Jahr seien schwach, schrieb Analyst Michael Briest in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das dürfte am Markt nicht auf Gegenliebe stoßen./bek/knd/

