Engie (ex GDF Suez) Aktie
Marktkap. 57,81 Mrd. EURKGV 14,76 Div. Rendite 6,02%
WKN A0ER6Q
ISIN FR0010208488
Symbol ENGQF
AI Analyse
Engie (ex GDF Suez) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Engie vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 27,70 Euro belassen. Der Energieversorger dürfte mit seinen Kennziffern auf gutem Weg sein, das obere Ende seiner Zielspanne für 2026 zu erreichen, schrieb Bartlomiej Kubicki in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 11:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 11:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Engie (ex GDF Suez) Outperform
|Unternehmen:
Engie (ex GDF Suez)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
27,70 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
23,07 €
|Abst. Kursziel*:
20,07%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
23,13 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,76%
|
Analyst Name:
Bartlomiej Kubicki
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,18 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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