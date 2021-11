HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat ihr bisheriges Kursziel von 390 Euro für die Aktie des Tierbedarf-Onlinehändlers Zooplus an das Übernahmeangebot von Hellman & Friedman und EQT in Höhe von 480 Euro je Aktie angepasst. Die Einstufung beließ Analystin Catharina Claes gemäß ihrer am Mittwoch vorliegenden Studie auf "Hold"./ajx/mis