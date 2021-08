ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Zooplus nach Gesprächen mit Investoren auf "Outperform" mit einem Kursziel von 368 Euro belassen. Analystin Victoria Petrova stellte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie unter anderem ein weitgehendes Einvernehmen unter den Anlegern bezüglich des Potenzials des Marktes für Heimtierbedarf fest. Zooplus sei dabei gut positioniert, um von etlichen Trends in dem Sektor zu profitieren./la/he