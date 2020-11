MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Zooplus nach endgültigen Zahlen und bestätigten Jahreszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Alles in allem habe der Online-Händler für den Haustierbedarf ein sehr starkes Zahlenwerk zum dritten Quartal vorgelegt, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Schnellstudie. Positiv hob er auch den starken freien Barmittelfluss der ersten neun Monate 2020 hervor./ck/ajx