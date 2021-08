HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat Zooplus nach einer Übernahmeofferte der Beteiligungsgesellschaft Hellman & Friedman von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Das Kursziel hob Analyst Thilo Kleibauer in einer am Montag vorliegenden Studie auf das Niveau des Angebots von 390 Euro je Aktie an. Bislang bewertete er die Aktien des Onlinehändlers für Haustierbedarf auf Basis einer fundamentalen Analyse mit 230 Euro. Der gebotene Preis sei attraktiv./mis/ajx