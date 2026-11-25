Addentax Group präsentierte in der am 23.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei -2,42 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 364,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net