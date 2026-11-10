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ARYZTA AG / Key word(s): Personnel
ARYZTA director steps down
10-Nov-2026 / 21:18 CET/CEST
Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
Ad hoc announcement pursuant to article 53 LR
About ARYZTA
ARYZTA AG (‘ARYZTA’) is an international bakery company with a leadership position
in convenience bakery. ARYZTA is based in Schlieren, Switzerland, with operations in
Europe, Asia, Australia and New Zealand. ARYZTA is listed on the SIX Swiss Exchange
(SIX: ARYN)
End of Inside Information
|Language:
|English
|Company:
|ARYZTA AG
|
|Ifangstrasse 9
|
|8952 Schlieren
|
|Switzerland
|Phone:
|+41 (0) 44 583 42 00
|E-mail:
|info@aryzta.com
|Internet:
|http://www.aryzta.com
|ISIN:
|CH0043238366
|Valor:
|4323836
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2432204
|
|End of Announcement
|EQS News Service
2432204 10-Nov-2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf ARYZTA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen
partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen
passende Open-End Produkte auf ARYZTA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden
7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten.
Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige
Anlagestrategien geeignet.
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden
7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten.
Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige
Anlagestrategien geeignet.
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