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Ausblick: Modulight legt Quartalsergebnis vor

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Aktien
Modulight Oyj Registered Shs
0.93 EUR -0.07 EUR -6.64 %
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Modulight wird am 23.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,025 EUR gegenüber -0,030 EUR im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Modulight in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,82 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,9 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 1,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,106 EUR je Aktie, gegenüber -0,110 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 7,4 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 7,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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