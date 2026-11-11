Ausblick: Smith Micro Software legt Quartalsergebnis vor
Smith Micro Software wird am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,460 USD gegenüber -1,250 USD im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Smith Micro Software nach den Prognosen von 2 Analysten 5,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 17,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,4 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,790 USD, gegenüber -7,300 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 19,6 Millionen USD im Vergleich zu 17,4 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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