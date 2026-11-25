Benguet lud am 24.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,19 PHP. Im letzten Jahr hatte Benguet einen Gewinn von -0,100 PHP je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 575,7 Millionen PHP gegenüber 365,7 Millionen PHP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion Finanzen.net