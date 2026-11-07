BlackSky Technology: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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BlackSky Technology stellte am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,10 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat BlackSky Technology 42,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 118,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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