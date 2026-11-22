Hanryu: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Hanryu gab am 20.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Hanryu hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,170 USD je Aktie gewesen.
Redaktion Finanzen.net
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