Internity legte Quartalsergebnis vor

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 48,9 Millionen PLN vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45,3 Millionen PLN in den Büchern standen.

Es stand ein EPS von 0,56 PLN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Internity noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 PLN in den Büchern gestanden.

Internity hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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