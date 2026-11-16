Internity legte Quartalsergebnis vor
Internity hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es stand ein EPS von 0,56 PLN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Internity noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 PLN in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 48,9 Millionen PLN vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45,3 Millionen PLN in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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