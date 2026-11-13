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Iran meldet Explosion an Gastankschiff

TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Revolutionsgarden haben den vierten Tag in Folge Explosionen an Schiffen in der Straße von Hormus gemeldet. Ein Gastankschiff sei am Freitagmorgen auf eine Seemine gefahren, hieß es in einer Erklärung der einflussreichen Militärorganisation. Der Tanker für Flüssiggas hätte sich auf einer "nicht genehmigten" Route befunden und Warnungen ignoriert.

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Seit Sonntag ist es damit iranischen Militärangaben zufolge mindestens an zwölf Öltankern und einem Gastankschiff zu Explosionen gekommen.

Irans Marinestreitkräfte legen weiterhin Seeminen

Ende Februar hatten Israel und die USA ihren Krieg gegen den Iran begonnen. Als Reaktion blockierten Irans Streitkräfte mit Drohungen und Angriffen über lange Zeit faktisch den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus. Seit mehreren Monaten versucht das US-Militär, mit Geleitschutz für zivile Schiffe den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen. Auch das Gastankschiff wurde nach Angaben aus dem Iran von US-Kampfflugzeugen begleitet.

Bei den israelisch-amerikanischen Bombardierungen wurde ein Großteil der iranischen Marine zerstört. In den vergangenen Monaten nahm das US-Militär zudem immer wieder Radaranlagen und Raketenabschussrampen an der iranischen Küste ins Visier. Dennoch scheint es den Streitkräften des Irans zu gelingen, Angriffe mit Marschflugkörpern von Land auszuführen und Seeminen zu legen. Diese werden iranischen Angaben nach entweder mit Schnellbooten ausgelegt oder mit Raketen in die Meerenge geschossen./arb/DP/mis

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