Next Generation Management legte Quartalsergebnis vor
Next Generation Management hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,01 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -36,150 USD je Aktie erzielt worden.
Next Generation Management hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,3 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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