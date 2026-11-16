Next Generation Management legte Quartalsergebnis vor

Next Generation Management hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,3 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS wurde auf 0,01 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -36,150 USD je Aktie erzielt worden.

Next Generation Management hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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