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Novagold Resources legte Quartalsergebnis vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novagold Resources Inc Cert Deposito Arg Repr 4 Shs
40,580.00 -560.00 -1.36 %
Charts | News | Analysen

Novagold Resources lud am 08.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 473,06 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -200,980 ARS je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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