Novagold Resources legte Quartalsergebnis vor
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Novagold Resources lud am 08.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 473,06 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -200,980 ARS je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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